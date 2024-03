Dossieraggio: Meloni, metodi da regime, capire chi sono i mandanti e andare fino in fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Qualcuno ha messo in piedi metodi che si usano nei regimi per gettare fango nei confronti di chi non gli sta simpatico. E’ gravissimo: bisogna capire per quali interessi alcune persone sono state oggetto di dossieraggio. Bisogna andare fino in fondo perché non basta sapere chi fosse il funzionario che violava la banca dati ma bisogna capire i mandanti, per nome e cognome”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4. (Rin)