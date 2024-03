Brasile: catturato uno dei fuggitivi dal carcere di massima sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle due persone che sono evase lunedì dal carcere di massima sicurezza di Campo Grande, in Brasile, è stata catturata ieri sera. Naudiney de Arruda Martins, 32 anni, è stato trovato in una casa che funzionerebbe come un vero e proprio "hotel del crimine", fornendo "rifugio ai fuggitivi dalla giustizia", secondo quanto si legge in una nota pubblicata dalla polizia, che ha riferito che l'altro fuggitivo, Douglas Luan Souza Anastacio, ha scappato prima dell'arrivo degli agenti. L'Agenzia statale per l'amministrazione del sistema penitenziario (Agepen) ha informato lunedì 4 marzo che quattro detenuti hanno tentato di fuggire, ma due non ci sono riusciti e sono stati catturati. La fuga è avvenuta durante la notte, quando Anastacio e Martins, agli arresti per traffico, rapina e furto, hanno evaso dal carcere attraverso il muro con l'aiuto di una corda. (segue) (Brs)