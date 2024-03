Veneto: assessore Lavoro, Molex Zetronic e parti sociali condividono obiettivo salvaguardare produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società e le parti sociali hanno condiviso l'obiettivo di salvaguardare la produzione e l'occupazione. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione, al termine del primo incontro del tavolo istituzionale sulla situazione dello stabilimento Molex Zetronic di Padova. All'incontro hanno partecipato oltre alla direzione lavoro regionale, le parti sindacali Fiom Cgil e Uilm Uil con in rappresentanti dei lavoratori, l'azienda Molex Zetronic assistita da Confindustria Padova e dallo studio legale Baker McKenzie, Bartosz Jalowiecki responsabile per l'Europa delle relazioni governative e istituzionali di Koch Industries e Gabriele Cirieco consulente Molex per le relazioni governative e istituzionali in Italia. "Condivido lo stato d'animo dei lavoratori – ha dichiarato Donazzan -, la decisione di una multinazionale importante come Molex di dismettere uno stabilimento, che peraltro è un 'gioiello' dal punto di vista produttivo, ci lascia sempre con l'amaro in bocca. Nel rammarico di non aver ottenuto un ripensamento da parte dell'azienda abbiamo però apprezzato la trasparenza e la celerità con cui sta avviando il processo di ricerca di un subentrante per lo stabilimento". Nell'incontro di oggi – ha proseguito - sono stati "fugati dubbi e perplessità dei lavoratori in merito al monitoraggio del processo di ricerca e valutazione delle proposte e delle offerte che sarà effettuato dal tavolo in sede istituzionale con il supporto della nostra Unità di crisi aziendali. Le parti sindacali e l'azienda oggi hanno confermato l'obiettivo condiviso di salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale, obiettivo promosso anche dalla Regione che pone la priorità di tutelare il lavoro e le competenze delle persone e delle industrie" ha concluso. (Rev)