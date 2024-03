Salute: Asl Roma 1 e Sant'Egidio, oltre 700 professionisti formati nella cura della persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi presso il Salone del Commendatore del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia la cerimonia di consegna dei diplomi del Corso per Caregiver. Si tratta di 53 persone, per lo più donne italiane e straniere, provenienti da ben 25 Paesi. Il Corso, completamente gratuito e promosso dalla ASL Roma 1 e dalla Comunità di Sant'Egidio, ha alternato lezioni e ore di tirocinio tra l'ospedale Santo Spirito, la Scuola di lingua e cultura italiana e i servizi rivolti alla popolazione anziana della Comunità di Sant'Egidio, permettendo ai suoi frequentanti di acquisire le capacità necessarie per assistere bambini piccoli, persone con disabilità, anziani non o parzialmente autosufficienti. (segue) (Com)