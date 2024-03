Piombino: Fim Cisl, dopo anni incertezza due progetti per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si è concluso da poco il confronto a Piombino, tra il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Piombino Ferrari, l'autorità portuale e le organizzazioni sindacali Nazionali e Territoriali. A seguito della firma dei due memorandum - il primo con Jsw il secondo con Metinvest - partiranno "i tavoli di confronto per la realizzazione dei due accordi di programma tra istituzioni e le due aziende protagoniste dell'investimento sull'area di Piombino. Entro i prossimi 4 mesi saranno realizzati attraverso interventi integrati su: Ambiente, Occupazione, Investimenti. Ci sarà un confronto anche su tutti gli aspetti logistici legati alle aree ed il crono programma secondo cui saranno realizzati gli ordini, gli investimenti e il supporto pubblico al progetto". "Per noi - dichiara Valerio D'Alo' della Fim Cisl - sarà fondamentale creare le condizioni di protezione per i lavoratori in una fase di transizione così importante. Se saranno previsti - come ricordato dagli enti locali - Scadenze, Sanzioni e Obblighi riusciremo dopo tanti anni a realizzare un ambizioso progetto", conclude. (Rin)