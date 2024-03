Municipio Roma VII: scritte fasciste al Bitt, Battaglia (Pd) "una vergona cultura fa paura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cultura fa sempre paura. Sono una vergogna le scritte e le svastiche apparse nei locali vicini al centro interculturale giovanile 'Batti il tuo tempo' situato nel Municipio Roma VII". Lo dichiara, in una nota, Erica Battaglia, consigliera Pd e presidente della Commissione capitolina Lavoro. "A qualcuno non piacciono l'impegno a favore dei più giovani, la prospettiva di crescita nei territori, i giovani che fanno e costruiscono cultura. Pieno sostegno al Bitt e ferma condanna di gesti che non devono avere cittadinanza nella nostra bella Roma", conclude Battaglia. (Com)