Dossieraggio: D'Attis (FI), preoccupazioni sulla sicurezza della Procura nazionale antimafia

- "Più di 33.000 file sono stati scaricati da Striano tra il 2019 e il 2022 dalla banca dati della Direzione nazionale antimafia, non solo accessi quindi ma download di file. Inoltre, ci sono stati migliaia di trasferimenti di file tramite WeTransfer , anche se non sappiamo ancora a chi siano stati inviati perché le indagini sono in corso". Lo ha affermato Mauro D'Attis, vicepresidente della commissione Antimafia e deputato di Forza Italia, a Metropolis su Repubblica Tv. Secondo il parlamentare "la cosa preoccupante è che all'interno della Procura nazionale antimafia sembra che qualcuno abbia operato liberamente senza essere notato, questo solleva preoccupazioni sulla sicurezza del sistema e porta a domande su eventuali complici di Striano, il loro movente e se ci sia stato un mandante che lo abbia incaricato. Il governo sta dimostrando un'attenzione e un'azione decisa riguardo a questa vicenda, come dimostrato anche ieri dalle parole del procuratore Melillo". Dopo aver assunto la carica e aver condotto un'ispezione, "con risultati sconfortanti", all'interno della Procura nazionale antimafia, "Melillo ha elogiato l'intervento tempestivo del ministro Piantedosi, che gli ha prontamente fornito risorse finanziarie", ha concluso. . (Rin)