Kenya-Egitto: ministro Esteri Shoukry consegna messaggio a presidente Ruto da omologo Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, si è recato in visita a Nairobi, in Kenya, dove ha incontrato il presidente William Ruto, a cui ha trasmesso un messaggio dell’omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zaid, secondo cui il messaggio concerne le modalità per rafforzare le relazioni bilaterali a livello politico ed economico e l’importanza di continuare la consultazione tra i due paesi di fronte alle attuali sfide regionali. (segue) (Cae)