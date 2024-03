Kenya-Egitto: ministro Esteri Shoukry consegna messaggio a presidente Ruto da omologo Al Sisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shoukry ha ribadito l'interesse dell'Egitto a incrementare gli ambiti di cooperazione con il Kenya, aderendo ai risultati del Comitato congiunto e del Business Forum, e ad aumentare gli investimenti egiziani in settori prioritari come le infrastrutture, l’edilizia abitativa, i trasporti, l’energia, l’agricoltura, e la sanità. Le parti hanno discusso degli sviluppi del conflitto in corso nella Striscia di Gaza, nonché della necessità di riportare la pace nella regione e affrontare il deterioramento delle condizioni umanitarie nell’exclave palestinese. Anche la crisi in Sudan è stata al centro dei colloqui, con discussioni sugli sforzi regionali per portare alla cessazione delle ostilità. Le parti hanno poi discusso dei rischi crescenti derivanti dalle tensioni in corso nel Mar Rosso e delle loro gravi conseguenze sulla sicurezza della navigazione e del commercio internazionale, nonché di questioni di interesse comune nel quadro dell'Unione africana. Il presidente del Kenya ha espresso il desiderio di visitare l'Egitto nel prossimo periodo per discutere di importanti questioni di interesse comune, sottolineando l'impegno del suo Paese a rafforzare la cooperazione economica. (Cae)