Agroalimentare: Fondazione Crt entra nell'azionariato di Enosis

- Fondazione Crt, "a conferma del rinnovato supporto alla diffusione delle eccellenze agroalimentari e enogastronomiche del territorio", ha deliberato un investimento in Enosis, il centro di ricerca applicata e di consulenza per lo sviluppo di vini di qualità in Piemonte. Lo si apprende da una nota. L'obiettivo dell'operazione "è supportare la crescita di una realtà dell'enologia del territorio diventata punto di riferimento a livello internazionale. L'impegno della Fondazione consentirà da un lato di dare continuità al progetto nato nel 2005 dalla competenza dell'enologo Donato Lanati e assicurerà dall'altro la permanenza in Piemonte del centro di ricerca, il cui lavoro negli anni è finito sotto i riflettori di molti investitori anche oltre i confini nazionali". L'ingresso di Fondazione Crt nell'azionariato di Enosis "permetterà un'ulteriore crescita professionale della struttura e del team in modo da garantire la continuità della gestione nel tempo e mantenere l'elevato standard dei servizi e delle prestazioni. Il gruppo nel complesso ha chiuso il 2023 registrando un fatturato intorno a 3,8 milioni di euro e un ebitda di circa 2,4 milioni". (segue) (Com)