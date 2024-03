Agroalimentare: Fondazione Crt entra nell'azionariato di Enosis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'operazione, Fondazione Crt - si legge ancora - potrà quindi preservare il posizionamento della consulenza "top" di Enosis aprendo al contempo la possibilità di accesso ai servizi del centro di ricerca anche a cantine o realtà vitivinicole di più piccole dimensioni. L'esperienza e i risultati raggiunti in concreto da Enosis negli scorsi anni dimostrano che lo sviluppo di "vini di qualità" e "vini iconici" si traduce sempre in un volano per la crescita economica e sociale del territorio. Un territorio il cui valore è in continua evoluzione e che si prepara ad affrontare le sfide del futuro, in particolare quelle legate ai cambiamenti climatici. Grazie all'ampio spettro di ricerca applicata, Enosis stabilisce l'entità di variazione che i cambiamenti climatici producono nell'acino, nelle diverse varietà, forme di allevamento e zone. Attraverso la sperimentazione, Enosis può così consigliare e monitorare ogni passaggio della filiera, dalla bacca fino alla bottiglia. Una massa critica di dati la cui analisi consente di mantenere alta la qualità del territorio piemontese. (segue) (Com)