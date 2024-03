Usa: Conte, Biden o Trump? Pensiamo a tutelare interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra Trump e Biden “c’è una tifoseria. Biden è di area progressista, vicino alle nostre affinità. Ma per quanto riguarda la politica estera non ci lascia soddisfatti, come sull'Ucraina, e crediamo abbia sbagliato anche a Gaza”. A dirlo è stato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ai microfoni di “Otto e mezzo” su La7. “Su Trump - ha voluto chiarire - ho già detto e dichiarato che Capitol Hill è una pagina assolutamente negativa della storia degli Stati uniti. In ogni caso ci predisponiamo parlare con interlocutore e a tutelare l'interesse nazionale”. (Rin)