Cultura: Roma celebra la Giornata della donna, fine settimana ricco di eventi (4)

- Torna anche quest'anno, dalle 19 in viale delle Terme di Caracalla 55 a Roma, "Female in March", evento arrivato alla 14ma edizione e dedicato alla creatività e al talento femminili. A declinare il filo conduttore dell’evento sarà l’opera "Ceci n'est pas une femme", realizzata da Chiara Anaclìo in collaborazione con Antonella Sciarra. L'artwork, ispirato al surrealismo di Magritte e realizzato anche attraverso l'intelligenza artificiale, gioca sull’inganno della rappresentazione. Ed ancora. Per celebrare al meglio la Giornata Internazionale della donna, Uci Cinemas ha deciso di riportare in sala "C’è ancora domani", il film scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi e distribuito da Vision Distribution. C’è Ancora domani sarà in proiezione al prezzo speciale a partire da 5,50 euro. Anche i Musei Vaticani celebrano la Giornata internazionale della donna con una visita speciale sui capolavori dedicati alle sante di ogni tempo. (segue) (Rer)