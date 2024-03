Cultura: Roma celebra la Giornata della donna, fine settimana ricco di eventi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma offre però anche l'apertura di grandi mostre in questo fine settimana. Al Palazzo Esposizioni Roma fino al 9 giugno arriva l'attesa mostra Carla Accardi a cura di Daniela Lancioni e Paola Bonani, promossa dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, ideata, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo e realizzata in collaborazione con Archivio Accardi Sanfilippo e con il sostegno della Fondazione Silvano Toti. Nel centenario della nascita, la mostra antologica celebra l'artista, figura cardine della cultura visiva contemporanea italiana e internazionale. In mostra, circa cento opere che abbracciano l'intera biografia della Accardi. (segue) (Rer)