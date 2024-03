Cultura: Roma celebra la Giornata della donna, fine settimana ricco di eventi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali fino al 21 aprile, al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, apre al pubblico la mostra Danilo Quintarelli. La pelle del tempo. L'esposizione ripercorre l'identità e le trasformazioni dell'Aranciera di Villa Borghese, sede del Museo, rievocate attraverso una serie di dipinti. La Fondazione Musica per Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ha in programma invece, per sabato 9 marzo, in Sala Sinopoli Chiara Francini con Forte e Chiara: un "memoir", un racconto umano per ripercorrere la sua vita con il sarcasmo e l'ironia tagliente che la contraddistinguono. Un one woman show diretto da Alessandro Federico, con le musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri e la collaborazione artistica di Michele Panella. (Rer)