Torino: coinvolti 160 studenti nel progetto Torinesi alla nascita sullo ius soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 160 gli studenti coinvolti nel progetto Torinesi dalla nascita , un percorso educativo sullo ius soli in alcune scuole della Circoscrizione 7, al fine di sensibilizzare i più giovani e le famiglie sul tema della cittadinanza. Nel 2014 la Città ha deciso di conferire la Cittadinanza Civica a tutti i bambini, nati a Torino, che non sono in possesso della cittadinanza italiana. L'attestato di Cittadinanza Civica non ha valore legale per l'attuale legge italiana ma, in attesa di leggi migliori, vuole rappresentare il segnale che, per gli amministratori locali, i figli dei cittadini stranieri residenti a Torino sono torinesi e fanno parte a pieno titolo della comunità. A ottobre 2023 il Consiglio Comunale di Torino ha allargato la possibilità di ottenere la cittadinanza civica, concedendola anche a coloro che sono nati a Torino ma non sono in possesso della cittadinanza italiana e a coloro che sono nati all’estero ma hanno completato un ciclo di studi in Italia. (segue) (Rpi)