Torino: coinvolti 160 studenti nel progetto Torinesi alla nascita sullo ius soli (2)

- “I dati dell’Anagrafe di Torino ci dicono che solo un neo-diciottenne su due, in possesso di tutti i requisiti, fa domanda per l’ottenimento della cittadinanza - hanno affermato il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e la consigliera Ilaria Genovese, coordinatrice della Sottocommissione Multiculturalismo -. Nelle scuole del nostro territorio la stragrande maggioranza degli alunni appartiene alle 'seconde' e ormai anche 'terze generazioni'; i ragazzi hanno quindi sviluppato un senso di appartenenza nei confronti del Paese in cui sono nati e cresciuti ma non viene loro riconosciuta dalla legge la cittadinanza italiana. Secondo noi questo sentimento di appartenenza dev’essere tradotto in diritti giuridicamente esigibili e con questo percorso proveremo a fare la nostra parte. Crediamo sia politicamente importante contribuire a formare e favorire una partecipazione alla vita civile plasmata dai princìpi di responsabilità e solidarietà, nonché far conoscere, spiegare e superare almeno culturalmente la condizione di svantaggio di bambini e adolescenti nati e cresciuti in Italia ma privi di cittadinanza", hanno concluso. (Rpi)