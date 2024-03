Fvg: Fedriga, Fondo rotazione agricoltura è leva per crescita imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo di rotazione regionale rappresenta una leva fondamentale per garantire non solo la resilienza, ma anche la crescita e l'innovazione delle imprese agricole regionali. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel videomessaggio trasmesso questo pomeriggio nella sede di Udine della Regione, in occasione di un convegno sul tema. "Non c'è Friuli Venezia Giulia senza agricoltura ed è per questo che continuiamo a impegnare forze e risorse in un comparto così rilevante per il nostro territorio", ha detto Fedriga, ricordando le risorse dedicate al settore passate dai 56,3 milioni del 2018 ai 162,1 milioni del 2022, con un aumento del 188 per cento. "Il Fondo di rotazione regionale in agricoltura è particolarmente importante per le imprese del settore; lo abbiamo rafforzato con ingenti risorse regionali con l'assestamento autunnale e con la manovra di bilancio di fine anno con oltre 90 milioni di euro. In un'epoca in cui l'agricoltura è chiamata a confrontarsi con sfide di portata globale, tra le quali il cambiamento climatico e la necessità di una produzione sostenibile - ha aggiunto Fedriga - anche strumenti come il Fondo sono chiamati a rinnovarsi e ad adottare tutte quelle innovazioni che ne aumentino l'efficacia". (Frt)