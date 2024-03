Delitto Senago: difesa Impagniatiello, incontro con altra ragazza la scintilla di tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante sapesse di essere l'amante, ha deciso e ce lo ha detto oggi, per un mesetto circa, di raccogliere le prove per poi avere un confronto con Giulia e dichiararle tutto. Ha avuto un ruolo, sicuramente l'incontro è stato la scintilla di tutto, se non ci fosse stato quel confronto oggi forse non saremmo qua". Lo ha dichiarato ai cronisti, a margine dell'udienza odierna, l'avvocatessa Giulia Geradini, legale di Alessandro Impagnatiello, a processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, a proposito della 23enne ed ex amante dell'imputato che ha testimoniato oggi. "Questa premeditazione di cui si parla in realtà non avrebbe avuto più senso perché lei sarebbe andata via - ha proseguito Geradini - è stata una giornata molto intensa per tutti quanti". "È emersa la personalità di Alessandro, perché è stato lui a fermare a gennaio Giulia dal farla abortire, che è un elemento molto importante", ha aggiunto la legale. "In carcere? è sorvegliato a vista h24", ha concluso. (Rem)