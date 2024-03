Difesa: Rauti, da Orsini uso di parole funambolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Nella stagione dei conflitti ibridi la ‘disinformazia’ e le fake news viaggiano facilmente quando non diventano strumento di manipolazione. Lo ha riferito in una nota alla stampa il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti. “È di questi giorni la pretestuosa polemica scatenata dal professor Alessandro Orsini che, come un ‘Houdini della verità’, insiste nel sostenere le sue fantasie come se fossero fatti reali e concreti”, ha detto Rauti. Il professor Orsini, “forse in cerca di visibilità, prima dice una cosa, poi un pochino si scusa, poi si contraddice. Ma andiamo per ordine. Orsini ha sostenuto che sono presenti, ancora oggi, soldati italiani a Costanza, in Romania”, ma è stato “smentito dalla Difesa nei fatti: il contingente dell’Aeronautica, nell’ambito della Task Force Gladiator, ha lasciato il campo il 31 luglio 2023”. Orsini “ha ammesso di aver sbagliato, ma l'errore macroscopico sarebbe - secondo lui - la riprova delle sue teorie, infondate e strampalate. I soldati in Romania “c’erano”, quindi hanno rappresentato “un pericolo”, testuale. “Orsini usa le parole in modo funambolico: ‘se la Russia prendesse Odessa, i soldati italiani verrebbero inviati in Romania’. Un periodo ipotetico del terzo tipo, quello dell’irrealtà, che per Orsini si chiama, pomposamente ed impropriamente ‘scenario geopolitico’”, si legge nella nota. (segue) (Res)