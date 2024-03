Delitto Senago: difesa Impagniatiello, incontro con altra ragazza la scintilla di tutto - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Nonostante sapesse di essere l'amante, ha deciso e ce lo ha detto oggi, per un mesetto circa, di raccogliere le prove per poi avere un confronto con Giulia e dichiararle tutto. Ha avuto un ruolo, sicuramente l'incontro è stato la scintilla di tutto, se non ci fosse stato quel confronto oggi forse non saremmo qua". Lo ha dichiarato ai cronisti, a margine dell'udienza odierna, l'avvocatessa Giulia Geradini, legale di Alessandro Impagnatiello, a processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, a proposito della 23enne ed ex amante dell'imputato che ha testimoniato oggi. (video: Agenzia Nova) (Rem)