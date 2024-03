Milano: Iveco protagonista per 'Aici & T.r.a.c Dealer of the Future'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni 22 e 23 gennaio, Milano ha ospitato un evento straordinario: 'Aici & T.r.a.c Dealer of the Future', risultato della collaborazione tra l'Associazione Italiana Concessionari IVECO (AICI) e la prestigiosa Sda Bocconi School of Management. L’incontro ha rappresentato un'opportunità unica per esplorare le dinamiche in evoluzione dell'industria automotive, con particolare attenzione alla sostenibilità economica e ai temi Esg (Ambientali, Sociali e di Governance). Tema importante dell’evento è stato un’analisi dettagliata dei macro-scenari nell’industria automotive, illuminando le trasformazioni in corso nel sistema logistico. Gli esperti presenti hanno posto l’accento sulla crescente influenza della 'Servitization Economy' e come questo cambiamento di prospettiva stia spingendo i dealer a riconsiderare e ridefinire i propri modelli di business. Questa adattabilità risulta fondamentale in un contesto dinamico e in continua evoluzione, evidenziando la necessità di anticipare le sfide del futuro. (Rpi)