Lombardia: Uilpa, Gian Luigi Madonia nuovo segretario regionale

- Cambio al vertice della Uilpa Lombardia. A deciderlo il Consiglio Regionale della categoria che si è tenuto nella sede Uil di Milano in Via Campanini alla presenza del Segretario Generale Uilpa Nazionale Sandro Colombi, dei Dirigenti Uilpa, e del Segretario della Uil Lombardia, Enrico Vizza. Dopo gli adempimenti statutari, l'Organismo Regionale, ha preso atto delle dimissioni del Segretario Carmine Villani e, su proposta del Presidente dell'assise, ha eletto il nuovo Segretario Regionale della Uilpa Lombardia, nella persona di Gian Luigi Madonia. (segue) (Com)