Ue: Terzi (Fd’I), ampie convergenze tra Italia e Francia in vista del Consiglio europeo

- Importanti convergenze sono state riscontrate nelle posizioni di Italia e Francia in vista del prossimo Consiglio europeo. In un incontro svoltosi in Senato, a Palazzo Cenci, il ministro francese per l'Europa Jean-Noel Barrot, il presidente della commissione Affari europei del Senato, Giulio Terzi (Fd’I) e la vicepresidente della commissione Affari europei della Camera, Marianna Madia (Pd), hanno convenuto sulla necessità di operare congiuntamente sui molti dossier di interesse comune, dando così anche attuazione al Trattato del Quirinale. C'è il tema della difesa comune europea, dove occorrerà portare avanti il disegno strategico di acquisti in comune, secondo le proposte della Commissione europea e per dare ulteriore e convinto sostegno all'Ucraina. C'è l'urgenza di adottare misure a sostegno della filiera agricola, a partire da una forte semplificazione della normativa. C'è la necessità di continuare a rafforzare gli strumenti del patto europeo per la migrazione e l'asilo, soprattutto nella sua dimensione esterna, in coerenza con il Piano Mattei. Si è discusso anche della necessità di lottare contro la disinformazione, sempre più insidiosa, portata avanti nei confronti dei paesi europei anche per orientarne le determinazioni in vista delle prossime elezioni di giugno. (segue) (Res)