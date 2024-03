Ue: Terzi (Fd’I), ampie convergenze tra Italia e Francia in vista del Consiglio europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'attuazione del nuovo patto di stabilità ha fatto registrare una visione comune delle regole europee, che devono essere indirizzate a favorire lo sviluppo e la crescita.Secondo Terzi, il ruolo importante nell'Unione del partenariato tra Italia e Francia potrà contribuire a orientare le decisioni europee su posizioni coerenti con il nostro interesse nazionale. In conclusione, riprendendo un accenno del ministro Barrot al sostegno da parte del Senato francese alla difesa delle nazioni vittime dell'aggressione russa, Terzi ha sottolineato, in vista proprio della Giornata internazionale della donna di domani, il forte significato che deve avere un esplicito e convinto sostegno a due grandi esempi di donne che lottano per la libertà, la giustizia e lo Stato di Diritto nei loro Paesi: Yulia Navalnaya, che coraggiosamente raccoglie l'eredità politica e morale del marito vittima del regime di Putin, e Sviatlana Tsikhanouskaya, presidente del governo unitario di transizione della Bielorussia formatosi dopo le elezioni truffa di Lukashenko del 2020. (Res)