Carceri: Pd, governo intervenga su sovraffollamento e potenziamento organici

23 luglio 2021

- Nel carcere Mantova la direttrice "sta portando avanti un lavoro prezioso in sinergia con gli operatori e la polizia penitenziaria". Lo afferma la responsabile nazionale giustizia del Partito democratico, Debora Serracchiani e la deputata eletta in Lombardia, Antonella Forattini, al termine della visita nella Casa circondariale di Mantova. "La struttura è in buone condizioni rispetto a tante altre realtà del nostro sistema carcerario con spazi importanti e ben tenuti per la socialità. Tuttavia – sottolineano le parlamentari – anche a Mantova c'è un serio problema di sovraffollamento - 145 detenuti sono tanti in uno spazio relativamente piccolo - e un sotto dimensionamento dell'organico della polizia penitenziaria - che ha meno di 60 agenti quando dovrebbe averne 80. Segnaleremo questi aspetti al ministro Nordio perché intervenga rapidamente con interventi strutturali per superare i problemi dovuti all'anzianità dell'edificio, a partire dal rifacimento dei bagni nelle celle". "Al governo – concludono - chiediamo di affrontare con urgenza l'emergenza del nostro sistema carcerario, con più fondi e più uomini e ripensando alcune scelte in materia di giustizia che stanno aumentando esponenzialmente le presenze in carcere". (Rin)