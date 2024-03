Siria: Ong, sette membri delle Forze di difesa nazionale uccisi in imboscata Isis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette membri delle Forze di difesa nazionale sono stati uccisi in un'imboscata tesa da membri del gruppo Stato islamico (Is) nell'area di Tel Salmah, nella campagna orientale di Hama, vicino al confine con la provincia di Homs, in Siria. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), centro di monitoraggio con sede a Londra, ma dotato di un'ampia rete informativa nel Paese, aggiungendo che le forze filo-governative siriane hanno condotto un'operazione di rastrellamento dalla città orientale di Jub al Jarah all'area di Jabal al Bal'as, nella campagna di Homs. “Da quattro giorni, le forze del regime continuano a inviare rinforzi militari nel deserto siriano, in preparazione dell'operazione di rastrellamento dell'area dalle cellule dell’Isis”, ha riferito il Sohr. (Res)