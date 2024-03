Salute: Asl Roma 1 e Sant'Egidio, oltre 700 professionisti formati nella cura della persona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario Quintavalle ha commentato: "La società italiana è cambiata, nelle abitudini e nelle necessità. Sono cresciuti gli over 80 - spesso si tratta di famiglie monopersona - e sono mutati i loro bisogni. Non si tratta solo di avere accesso alle cure mediche ma anche di contrastare a problematiche sociali come la solitudine. Poter contare su una assistenza formata e certificata anche nel rispetto, nell'accudimento e nella pazienza è un grande valore aggiunto. Abbiamo bisogno di contaminazioni per prenderci cura di chi ha un bisogno. La formula, lo vediamo in questa sala gremita, è vincente e intendiamo portarla avanti in sinergia con Sant'Egidio e le Istituzioni, che colgo l'occasione di ringraziare per questo sodalizio giunto alla sua 15esima edizione". (segue) (Com)