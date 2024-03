Salute: Asl Roma 1 e Sant'Egidio, oltre 700 professionisti formati nella cura della persona (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la consegna degli attestati per il corso di caregiver, termine che indica, appunto, chi dispensa cure, siamo noi istituzioni che vogliamo dedicare la giusta attenzione a tutte quelle donne e quegli uomini senza i quali i loro anziani, figli o familiari disabili e parenti non autosufficienti sarebbero soli e ancora più in difficoltà. Come presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali della Regione Lazio sono orgogliosa di contribuire al varo della prima legge regionale che riconosce e tutela i caregiver familiari, provvedimento in discussione in questi giorni, che sarà approvato a breve e per il quale ringrazio il presidente Francesco Rocca, l'assessore ai Servizi Sociali Massimiliano Maselli e la Giunta regionale. Voglio ringraziare anche la Asl Roma 1, con il commissario Giuseppe Quintavalle e la Comunità di Sant'Egidio per questa preziosa attività formativa che oggi più che mai, proprio perché alla vigilia dell'8 marzo, rappresenta un'occasione ulteriore per celebrare il grande cuore delle donne", così la presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lazio, Alessia Savo. (Com)