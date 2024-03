Europee: il Ppe punta su von der Leyen, Tajani apre a Fitto come futuro commissario Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare europeo (Ppe) si riunisce attorno alla figura di Ursula von der Leyen. L'esponente politica tedesca è stata ufficialmente nominata per una seconda candidatura alla presidenza della Commissione europea nel corso del congresso del Ppe che si è concluso oggi a Bucarest. Una mera formalità la nomina di von der Leyen, che ha ottenuto 400 dei 499 voti complessivi, con 89 contrari e dieci risultati nulli o bianchi. Da settimane, infatti, i vertici dei popolari avevano convenuto che un secondo mandato dell'ex ministra della Difesa tedesca fosse la scelta migliore. Il Ppe, forte dei sondaggi che lo indicano in netto vantaggio in vista delle elezioni che si svolgeranno fra il 6 e il 9 giugno prossimi, si presenta all'appuntamento elettorale compatto ma anche pronto al dialogo con quelle forze che sono disponibili a sposare tre punti chiave del manifesto elettorale del partito: europeismo convinto; sostegno allo Stato di diritto; fermo appoggio all'Ucraina. L'Italia è stata rappresentata alla kermesse popolare da una folta delegazione di Forza Italia, guidata dal segretario nazionale, Antonio Tajani: un'occasione importante per il neo leader azzurro, che ha anche approfittato dell'occasione per tracciare dei potenziali scenari post elettorali. (segue) (Res)