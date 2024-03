Europee: il Ppe punta su von der Leyen, Tajani apre a Fitto come futuro commissario Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È meraviglioso essere qui e avere la vostra fiducia, il vostro sostegno e sentire la vostra determinazione. Siamo uniti e abbiamo un Manifesto fantastico. Mancano 90 giorni alle elezioni e siamo uniti nel nostro messaggio", ha detto intervenendo al Congresso del Ppe di Bucarest dopo l'annuncio ufficiale della sua nomina. "Ora è il momento di scendere in campo e convincere le persone, di conquistare i loro cuori e le loro menti. E cari amici, questo è possibile solo se saremo una grande squadra. So di poter contare su di voi. So di poter contare sui nostri colleghi leader. Vi ringrazio per il sostegno. Andiamo avanti per i prossimi 90 giorni, vinciamo le elezioni e diventiamo il partito più forte in queste elezioni europee", ha concluso von de Leyen. In precedenza era intervenuto il presidente del Ppe, Manfred Weber: "Oggi il Partito popolare europeo ha il gruppo più numeroso del Parlamento europeo, il maggior numero di parlamentari nazionali, il maggior numero di membri del comitato delle regioni. Siamo il partito dei sindaci d'Europa, abbiamo nella nostra squadra la presidente della Commissione europea, del Parlamento europeo e dieci premier. Il mio primo messaggio da presidente del Ppe è che il Partito popolare europeo è tornato", ha dichiarato. "Qui a Bucarest potete vedere il motore d'Europa", ha concluso Weber. (segue) (Res)