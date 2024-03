Europee: il Ppe punta su von der Leyen, Tajani apre a Fitto come futuro commissario Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti i leader e gli esponenti di governo alternatisi sul palco, dal premier greco Kyriakos Mitsotakis al cancelliere austriaco Karl Nehammer, dal premier finlandese Petteri Orpo alla presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola. Anche la politica maltese spera in una riconferma, perlomeno per la prima metà della legislatura europea sulla base del principio di rotazione, e può contare sul sostegno di tutto il partito. E' stato lo stesso Weber a esprimersi in tal senso: "Abbiamo la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, una politica forte e solida, una giovane donna moderna e una politica che pensa al Ppe e per la quale gli interessi del Ppe sono sempre al primo posto", ha detto Weber. "Quindi, cara Roberta, ti invito oggi a prendere in considerazione l'idea di ricandidarti come presidente del Parlamento europeo. Hai fatto un ottimo lavoro e la famiglia del Ppe vuole che tu continui a farlo", ha aggiunto il presidente dei popolari europei. (segue) (Res)