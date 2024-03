Europee: il Ppe punta su von der Leyen, Tajani apre a Fitto come futuro commissario Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è all'alba di una nuova era, ha dichiarato proprio Metsola nel corso del suo intervento al Congresso. "Faccio parte della generazione che è entrata in Europa vent'anni fa, quest'anno. Non siamo né la nuova, né la vecchia Europa. Siamo la generazione che crede e sa che siamo all'alba di una nuova era europea. Dobbiamo solo avere il coraggio di abbracciarla", ha detto. Metsola ha parlato di un'Europa ambiziosa, che cresca "nell'occupazione e nel commercio", così come un'Europa "della sostenibilità, in cui la nostra strategia di crescita pulita è ambiziosa, ma incentrata sull'uomo e fornisce incentivi e reti di sicurezza reali". La presidente dell'Europarlamento ha poi parlato di "una nuova era europea per l'agricoltura, in cui siamo in grado di sostenere i nostri agricoltori con l'autonomia strategica e di "una nuova era europea per la tecnologia, in cui abbracciamo la speranza della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale". (segue) (Res)