Europee: il Ppe punta su von der Leyen, Tajani apre a Fitto come futuro commissario Ue (5)

- Fra gli interventi più accorati quello del vicepremier Antonio Tajani che, esprimendo il suo massimo sostegno alla riconferma di von der Leyen, ha parlato degli obiettivi del Ppe per la prossima legislatura europea, partendo da un tema particolarmente sentito, ovvero lo sviluppo sostenibile. “E' possibile seguire una via di sviluppo sostenibile sostenendo l'industria e l'agricoltura”, ha detto Tajani, secondo il quale “per questo è importante il nostro manifesto, l'economia reale è cruciale per il Ppe”, ha detto Tajani confermando anche che Forza Italia sostiene la proposta di Ursula von der Leyen di creare un nuovo commissario Ue alla difesa. “Senza una difesa europea non saremo abbastanza importanti nel mondo e ciò non va contro la Nato ma a sostegno della Nato”, ha detto Tajani. (segue) (Res)