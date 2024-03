Europee: il Ppe punta su von der Leyen, Tajani apre a Fitto come futuro commissario Ue (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario nazionale di Forza Italia, inoltre, il congresso del Ppe è stata un'occasione per tracciare alcune prospettive future post elettorali per l'Italia. Secondo il ministro, infatti, l'Italia deve svolgere un ruolo fondamentale in Europa, più forte di quanto accaduto in passato. “Deve riavere la vicepresidenza della Commissione europea che con Gentiloni abbiamo perso, non per sue colpe ma perché il governo in carica all'epoca non ha trattato bene. La vicepresidenza significherebbe avere un ruolo importante”, ha detto Tajani. “So bene che i commissari non prendono ordini dai governi ma un commissario italiano deve essere portatore del contributo che l'Italia può dare all'Europa”, ha detto Tajani che ha poi dato il suo appoggio al ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, indicato da alcuni come il nome più papabile per l'Italia nella prossima Commissione europea. Fitto è una persona “che stimo molto” e “certamente andrebbe benissimo, se volete il mio giudizio, ma non è una candidatura. Non ne abbiamo parlato, discusso o ipotizzato. È talmente presto, ne parleremo a fine anno”, ha concluso il vicepremier. (Res)