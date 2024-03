Napoli: cabina regia Bagnoli, approvati progetti cantierabili e strategici per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cabina di regia per gli indirizzi strategici e il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli, nel comune di Napoli, si è riunita oggi, giovedì 7 marzo 2024, alle ore 16, presso palazzo Chigi. Alla riunione, presieduta dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, hanno partecipato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, assieme al sottosegretario alle Infrastrutture Ferrante; i rappresentanti del ministero della Cultura; il sindaco del comune di Napoli in qualità di commissario straordinario del governo Manfredi; e l'Ad di Invitalia Mattarella. Assente la regione Campania, evidenzia una nota della cabina di regia. (segue) (Com)