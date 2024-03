Croazia: sondaggio "N1", ad oggi Unione democratica (Hdz) al 44 per cento di preferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi il partito Unione democratica croata (Hdz) ha il 44 per cento delle preferenze degli elettori in Croazia. Lo rivela un sondaggio online dell'emittente "N1", dopo che il primo ministro Andrej Plenkovic ha annunciato che il Parlamento croato sarà sciolto "entro il 22 marzo" e che le elezioni parlamentari si terranno nel Paese prima di quelle europee di giugno. Su 25.490 lettori che hanno partecipato finora all'inchiesta, l'Hdz ora al governo ha ottenuto il maggior numero di voti: 11.263 ovvero il 44 per cento, seguito dai 4.715 lettori (18 per cento) che hanno votato per il Partito socialdemocratico (Sdp) e la coalizione di centrosinistra, e dai 3.074 voti (12 per cento) ricevuti dal partito progressista Mozemo! Nessuno delle restanti formazioni ha ricevuto più del 5 per cento dei voti nel sondaggio. Il partito politico euroscettico Most e il partito politico conservatore dei Sovranisti hanno ottenuto 1.328 voti, mentre il Movimento patriottico ha ottenuto 1.197 voti, (ovvero il 5 per cento ciascuno). (Seb)