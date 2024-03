Abruzzo: Rampelli (Fd'I), l'apolide Schlein diventa campanilista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Elly Schlein, nata in Svizzera, con cittadinanza americana, figlia di quell'elite cosmopolita, quasi apolide, lei che neppure sa se la carbonara si faccia con il guanciale o la pancetta, e confonde l'arrosticino con lo svizzero Raclette, lei neppure iscritta al Pd, di cui ora è segretaria, pretende di dare lezioni al governatore Marsilio, abruzzese da cinque generazioni, seppure nato a Roma, passando in modo patetico dall'internazionalismo radical chic al campanilismo più becero e involuto, come se cambiasse colore su suggerimento dell'armocromista. Ma per favore...". Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. (Com)