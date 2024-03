Scuola: Fermariello (Pd), ricorso al Tar contro dimensionamento scelta necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di ricorrere al Tar contro la delibera della Regione Lazio sul dimensionamento scolastico "è una scelta necessaria. L'atto con cui è stato disposto l'accorpamento degli Istituti scolastici, di cui 5 a Roma, non ha considerato le criticità che si ripercuotono sui Municipi e sulle famiglie". Lo dichiara la consigliera capitolina Pd e presidente della commissione capitolina Scuola Carla Fermariello. "Abbiamo ribadito in ogni circostanza - aggiunge - la ferma contrarietà nei confronti di una decisione calata dall'alto e che rischia di comportare gravi problemi. Ci sono aree della città, come ad esempio il Quarticciolo, che subirebbero un indebolimento dei presidi scolastici e altre in cui la decisione di accorpare istituzioni distanti anche diversi chilometri procurerebbe un danno concreto alla popolazione scolastica. Si parla di lotta alla povertà educativa e di contrasto all'abbandono scolastico, ma nei fatti la Regione Lazio disattende gli accordi con le altre istituzioni e procede in senso unilaterale a svuotare i territori di riferimenti, strutture, presidi educativi. Così non va. Roma Capitale, l'assessorato alla Scuola, i Municipi, la Città Metropolitana, noi consiglieri continueremo a contrastare queste scelte inconciliabili con il diritto all'istruzione e sosterremo qualsiasi strada giuridica per opporci a questa direzione", conclude Fermariello.(Com)