Roma: controlli nelle strutture per anziani, una su due presenta irregolarità

- Sono stati 107, dall’inizio dell’anno, i controlli dai carabinieri del Nas di Roma alle strutture recettive, o alle Rsa, che ospitano anziani nella Capitale e in provincia. In 55 casi, quindi, uno su due, sono state riscontrate irregolarità tali che, in 19 casi, quasi uno ogni cinque, le irregolarità erano tanto gravi da portare alla chiusura della struttura. In 15 strutture sono state ravvisate carenze di tipo strutturale e 55 sono state le persone, in larga parte responsabili, segnalate all’autorità giudiziaria. Complessivamente sono state 21 le sanzioni amministrative comminate per un complessivo ammontare di 26 mila euro. “Le carenze che maggiormente riscontriamo durante i controlli sono relative agli spazi non conformi riservati a ogni ospite. Troppo spesso, inoltre, gli anziani sono in numero superiore a quanto consentito”, dice un investigatore che partecipa ai controlli alle strutture per anziani, interpellato da "Agenzia Nova". C’è poi la struttura “che non ha le autorizzazioni, quindi è abusiva” e ci sono le situazioni più pericolose perché non hanno sostenuto alcun tipo di verifica. (segue) (Rer)