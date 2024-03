Roma: controlli nelle strutture per anziani, una su due presenta irregolarità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni volta che vengono trovate irregolarità gravi “chiediamo al Comune in cui la struttura risiede - continua l'investigatore - il provvedimento di chiusura che deve avvenire nel giro di 30 giorni: un tempo congruo per permettere la ricollocazione degli ospiti. Ciò spetta al titolare della struttura che deve avvisare i parenti. Ci sono casi in cui i parenti non si trovano ed è quindi necessario procedere d’ufficio coinvolgendo i servizi sociali”. Il rapporto tra la retta mensile pagata per ogni anziano e la qualità di vita e di servizi che gli si offre, spesso non è equilibrata. In alcuni casi si sfocia addirittura nel crimine. Nelle 107 strutture controllate dal Nas, infatti, è compresa anche quella chiusa a inizio febbraio a Marino dove i carabinieri hanno arrestato la titolare e due dipendenti perché maltrattavano e drogavano con farmaci gli anziani ospiti. Anziani che arrivavano a pagare rette anche per 1.800 euro al mese. (Rer)