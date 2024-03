Cultura: progetti Fus da circa 2 milioni di euro, Giunta Roma approva accordo di programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato oggi dalla Giunta capitolina l'Accordo di Programma per finalizzare i fondi destinati dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura a sostenere spettacoli dal vivo nelle periferie urbane per il 2024. Si dà attuazione ai decreti ministeriali del 29 settembre e del 7 novembre 2023 per il Riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), destinato alle periferie delle città metropolitane, che attribuisce a Roma Capitale oltre 1,9 milioni di euro. Si potrà subito dopo procedere alla redazione del bando pubblico per la selezione dei progetti che si aggiudicheranno i contributi economici e che intendono valorizzare il patrimonio culturale immateriale nelle aree non centrali della città, con spettacoli dal vivo di musica, teatro e danza, che siano innovativi e finalizzati all'inclusione sociale e al riequilibrio dei diversi territori cittadini. (segue) (Com)