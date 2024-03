Cultura: progetti Fus da circa 2 milioni di euro, Giunta Roma approva accordo di programma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto di questa deliberazione che ci consente di preparare e pubblicare il bando già dai prossimi mesi, così da far partire le iniziative prima di quelle previste per l'Estate Romana a metà giugno. Questi nuovi finanziamenti andranno a rafforzare l'offerta culturale cittadina soprattutto nei quartieri e nei Municipi lontani dal centro storico e a sostenere ulteriormente gli operatori del settore. Per questa Amministrazione cultura, sviluppo economico e crescita sociale della città camminano insieme in un percorso unitario, con l'obiettivo di rendere più stimolante e ricca la scena culturale e di ricucire distanze tra territori", ha dichiarato l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor. (Com)