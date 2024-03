Nautica: Confindustria incontra Santanchè, focus su portualità turistica e servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri presso il ministero del Turismo l'incontro tra il ministro, Daniela Garnero Santanchè, e i vertici di Confindustria Nautica, con il presidente, Saverio Cecchi, il direttore generale, Marina Stella, il responsabile dei Rapporti istituzionali, Roberto Neglia, il direttore commerciale del Salone nautico internazionale di Genova, Alessandro Campagna. La progettualità a supporto del turismo nautico, lo sviluppo delle marine turistiche e dei servizi, il sostegno al Salone nautico internazionale di Genova e le norme per lo sviluppo del settore da inserire nel Collegato alla legge di bilancio sulla Blue economy, al centro del proficuo confronto. "Ringrazio il ministro, da sempre vicina al comparto e a Confindustria Nautica - commenta il presidente dell'Associazione nazionale di categoria, Saverio Cecchi - anche per la sua condivisione di obiettivi di politica industriale del settore, in particolare con riguardo alla filiera del turismo nautico, al noleggio e alla locazione, alle marine turistiche e al monitoraggio dell'indotto turistico". (segue) (Com)