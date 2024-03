Nautica: Confindustria incontra Santanchè, focus su portualità turistica e servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione del ministro si è soffermata sullo stato della piccola nautica e della nautica sociale, "che, dai più recenti dati del nostro Ufficio Studi, mostra i maggiori segnali di rallentamento, se non di contrazione in alcuni segmenti di prodotto e aree geografiche, in gran parte determinati da fattori congiunturali esterni al mercato, come l'incremento dei tassi d'interesse, l'accesso al credito, le tensioni geopolitiche internazionali e l'attesa per i risultati delle elezioni in Europa e negli Usa", ha ricordato il direttore generale, Marina Stella. Confindustria Nautica ha condiviso con il ministro le linee di sviluppo per il settore, anche in vista del collegato alla legge di bilancio. "A partire dalla nostra Assisse generale di dicembre e dalle nove Assemblee di settore in cui è articolata Confindustria Nautica - ha illustrato Cecchi - abbiamo raccolto le istanze del mondo dei Superyacht, della piccola nautica, del mondo del fuoribordo, della filiera produttiva, dei porti, dei servizi e delle reti vendita, del charter, portandole a sintesi. Crediamo fermamente in una filiera nautica come sistema, che può prosperare solo in presenza di politiche coordinate, strutturate e trasversali, scevre da personalismi e scelte estemporanee", conclude Cecchi. (segue) (Com)