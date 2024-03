Nautica: Confindustria incontra Santanchè, focus su portualità turistica e servizi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha condiviso la necessità, anche per l'impatto che il settore ha sul turismo costiero, di una ulteriore semplificazione e sburocratizzazione per la quale ha promesso il sostegno all'azione di Confindustria Nautica in seno al Cipom (Comitato interministeriale per le Politiche del mare). Il 64mo Salone nautico internazionale di Genova, che si svolgerà dal 19 al 24 settembre prossimi, dedicherà una giornata di approfondimento verticale alle tematiche del Turismo Nautico e costiero in collaborazione con il ministro del Turismo. (Com)