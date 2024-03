Inwit: ricavi 2023 in aumento a 960,3 milioni di euro, utile a 339,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit chiude il 2023 con ricavi pari a 960,3 milioni di euro, in crescita del 12,6 per cento (853 milioni di euro nel 2022). Lo rende noto Inwit, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato il bilancio integrato al 31 dicembre 2023 che include il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 879,2 milioni di euro, in crescita del 12,8 per cento rispetto al 2022, mentre l’utile dell’esercizio si attesta a 339,5 milioni di euro, in crescita del 15,7 per cento. La proposta di dividendo è pari a 0,48 euro per azione, in crescita del 38 per cento rispetto al 2022. Sono stati realizzati investimenti in infrastrutture a sostegno degli operatori per 290 milioni di euro. In un contesto industriale di trasformazione, si conferma la crescita di tutti gli indicatori economici e finanziari, con ricavi attesi tra 1 e 1,1 miliardi di euro. L’assemblea degli azionisti è convocata per il 23 aprile 2024 per l’approvazione del bilancio 2023. (Rin)