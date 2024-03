Francia: il 13 e 14 marzo conferenza internazionale sulla sicurezza "Paris defence and strategy forum"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 e il 14 marzo si terrà in Francia la prima edizione della "Paris defence and strategy forum", una conferenza internazionale sulla sicurezza. L'obiettivo è quello di "permettere al pensiero strategico francese ed europeo di esprimersi", ha fatto sapere il generale Benoit Durieux, presidente dell'Accademia di difesa dell'Ecole militaire (Academ). La conferenza sarà aperta dal ministro della Difesa Sebastien Lecornu, mentre in chiusura è atteso un intervento del capo di Stato maggiore dell'esercito, Thierry Burkhard. All'evento sono attesi il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, e rappresentanti di 68 nazionalità diverse. (Frp)