Auto: Breton, revisione obiettivi stop motore endotermico nel 2026, target 2035 non in discussione

- La clausola di revisione per lo stop ai motori endotermici permetterà di "rivederci nel 2026" per capire come andare avanti, "senza ovviamente mettere in discussione gli obiettivi del 2035". Lo ha dichiarato il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Competitività di Bruxelles. "Sapete che ho lottato, e sono stato un po' solo nei miei sforzi, per ottenere questa clausola di revisione, ma l'abbiamo ottenuta", ha detto. "Ora ci permetterà di riunirci di nuovo nel 2026, ma dobbiamo prepararci. Il 2026 è domani", ha poi aggiunto. (segue) (Beb)