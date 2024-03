Auto: Breton, revisione obiettivi stop motore endotermico nel 2026, target 2035 non in discussione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La clausola, ha specificato Breton, permetterà di capire nel dettaglio cosa comporterà lo stop ai motori endotermici previsto al 2035, un obiettivo che il commissario europeo ha definito "molto ambizioso", ma da "non mettere in discussione". Attraverso le riunioni trimestrali, si cercherà di capire cosa significherà il passaggio all'elettrico in termini di "batterie, di reti, di postazioni di ricarica, di accessibilità dei veicoli e altro", ha spiegato Breton. "Oggi ne abbiamo parlato perché è molto importante, sia per i nostri posti di lavoro, che per la nostra capacità industriale nel soddisfare le esigenze di questa transizione", ha concluso. (Beb)